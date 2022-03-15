Война. Как выехать из Украины за границу

За 2 недели войны, Украину покинуло более 2 миллионов беженцев. Как правильно искать программы переезда, если вы хотите выехать за границу? Для этого можно воспользоваться программами для беженцев. Ключевые слова для поиска: resettlement, refugee.
В поиске пишите Ukraine + Refugee / Asylum Seeker / Resettlement. И интересующую вас страну. Вы увидите список приложений на официальные сайты стран. Звоните по горячим линиям, многие страны сделали их бесплатными для звонков с украинских номеров или заполняйте онлайн-формы.
Например, Канада:
https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis
В форме выберите “Tell us about your situation”,
опишите ситуацию, включая то, в чем вам нужна помощь,
добавьте ключевое слово UKRAINE2022 в конце описания.
Канада запустила новую программу для украинцев: Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Быстрая и бесплатная иммиграция. Намного лучше беженства. В видео рассказано о программе и как проходит процесс получения виз на въезд в Канаду.
Соседние страны, которые активно принимают беженцев из Украины:
1. Польша
2. Словакия
3. Венгрия
4. Молдова
5. Чехия
6. Румыния
7. Португалия
Во время военного положения запрещен выезд за пределы Украины граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения составляют мужчины, у которых есть:
- свидетельство об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.
Кроме того, ограничения не касаются мужчин:
- на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.
- тем, кто является усыновителем;
- опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.
Для пересечения границы необходимы документы – внутренний паспорт, если есть загранпаспорт, свидетельства о рождении детей, путешествующих с вами, медицинскую документацию. Можно также въезжать с животными без ветеринарного паспорта.
Для пересечения границы ребенком разрешение от второго родителя (отца) пока не требуется. Ребенок может пересечь границу без присутствия родителей. Необходимо заполнить доверенность. Волонтеры на границах Украины с Польшей, Молдовой, Румынией возле пунктов пропуска обеспечивают украинцев едой и горячими напитками.
Если вы выехали за границу и ищете жилье и трансфер, заполните эту анкету.
До западной части Украины можно добраться на поездах, отправляющихся со столичного вокзала. Поезда курсируют даже во время действия комендантского часа. Укрзализныця постоянно обновляет информацию о курсировании поездов. Отметим, что желающих уехать очень много и всем не хватает места.
Ссылки, которые могут пригодиться:
Сайт, позволяющий украинским беженцам связаться с людьми, проживающими в Европе и готовыми помочь с убежищем – https://ua.eu4ua.org
Ссылки на транспортные чаты: https://ukrajner.com.ua/transport_link
Платформа для убежища беженцев в Европе – https://ua.eu4ua.org/
Чат поддержки тех, кто едет из Украины прямо сейчас или находится в Украине и нуждается в помощи. https://t.me/huiiivoiiine
во вновь созданных группах в фейсбуке Accommodation, Help & Shelter for Ukraine и Not Just Prayers люди со всего мира предлагают убежище украинцам в своих собственных домах.
Волонтеры. Помощь и убежище https://t.me/helpukrainiansnow
Помощь украинским беженцам из Украины в Польшу, попутчики, перевозчики https://t.me/HelpPoputka
Волонтеры – Актуальная информация из границы https://t.me/vol_actual
Убежище – https://prykhystok.in.ua/find
Все просто. Мужчины у которых есть временный документ, который заменяет военный билет, содержащий отметку «непригоден к воинской службе в мирное время, ограничено пригодный в военное время», выезд из Украины невозможен.
Мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва, заключение о постановке на специальный воинский учет или военно-врачебной комиссии о непригодности - могут выехать из Украины.
Для этого необходимо доказать, что штамп в военном билете «снят с учета», «исключен с учета» проставлен именно на основании признания призывной (медицинской) комиссией непригодности по состоянию здоровья (на основании приказа Министерства охраны здоровья №402 от 14.08.2008 года).