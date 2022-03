Война. Как выехать из Украины за границу

За 2 недели войны, Украину покинуло более 2 миллионов беженцев. Как правильно искать программы переезда, если вы хотите выехать за границу? Для этого можно воспользоваться программами для беженцев. Ключевые слова для поиска: resettlement, refugee.

В поиске пишите Ukraine + Refugee / Asylum Seeker / Resettlement. И интересующую вас страну. Вы увидите список приложений на официальные сайты стран. Звоните по горячим линиям, многие страны сделали их бесплатными для звонков с украинских номеров или заполняйте онлайн-формы. Например, Канада:

https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis

В форме выберите “Tell us about your situation”,

опишите ситуацию, включая то, в чем вам нужна помощь,

добавьте ключевое слово UKRAINE2022 в конце описания. Канада запустила новую программу для украинцев: Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Быстрая и бесплатная иммиграция. Намного лучше беженства. В видео рассказано о программе и как проходит процесс получения виз на въезд в Канаду. Соседние страны, которые активно принимают беженцев из Украины:

1. Польша

2. Словакия

3. Венгрия

4. Молдова

5. Чехия

6. Румыния

7. Португалия

Во время военного положения запрещен выезд за пределы Украины граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения составляют мужчины, у которых есть: - свидетельство об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности. Кроме того, ограничения не касаются мужчин: - на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

- самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

- на содержании которых находится ребенок с инвалидностью.

- тем, кто является усыновителем;

- опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО. Для пересечения границы необходимы документы – внутренний паспорт, если есть загранпаспорт, свидетельства о рождении детей, путешествующих с вами, медицинскую документацию. Можно также въезжать с животными без ветеринарного паспорта. Для пересечения границы ребенком разрешение от второго родителя (отца) пока не требуется. Ребенок может пересечь границу без присутствия родителей. Необходимо заполнить доверенность. Волонтеры на границах Украины с Польшей, Молдовой, Румынией возле пунктов пропуска обеспечивают украинцев едой и горячими напитками. Если вы выехали за границу и ищете жилье и трансфер, заполните эту анкету. До западной части Украины можно добраться на поездах, отправляющихся со столичного вокзала. Поезда курсируют даже во время действия комендантского часа. Укрзализныця постоянно обновляет информацию о курсировании поездов. Отметим, что желающих уехать очень много и всем не хватает места. Ссылки, которые могут пригодиться: Сайт, позволяющий украинским беженцам связаться с людьми, проживающими в Европе и готовыми помочь с убежищем – https://ua.eu4ua.org

Ссылки на транспортные чаты: https://ukrajner.com.ua/transport_link

Платформа для убежища беженцев в Европе – https://ua.eu4ua.org/

Чат поддержки тех, кто едет из Украины прямо сейчас или находится в Украине и нуждается в помощи. https://t.me/huiiivoiiine

во вновь созданных группах в фейсбуке Accommodation, Help & Shelter for Ukraine и Not Just Prayers люди со всего мира предлагают убежище украинцам в своих собственных домах.

Волонтеры. Помощь и убежище https://t.me/helpukrainiansnow

Помощь украинским беженцам из Украины в Польшу, попутчики, перевозчики https://t.me/HelpPoputka

Волонтеры – Актуальная информация из границы https://t.me/vol_actual

Убежище – https://prykhystok.in.ua/find