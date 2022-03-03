Война в Украине - Карта аптек, как найти работающие аптеки и нужные лекарства?

Война в Украине. В Киеве аптеки не работают, продукты не привозят в магазины, полиция и скорая помощь не приезжает на вызов. Карта аптек - Как найти работающие аптеки и где найти нужные лекарства?

Команда Liki24.com при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины составила список мест, где можно купить лекарства. На карте https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ftUM5axVYLzh23VvRRUNBcDZ4stmh1l&ll=48.876944300854895%2C30.31172699999997&z=6 или в Google-документе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview собраны данные о работе аптек. Данные постоянно обновляются.

Тем, кому срочно требуется противосудорожное лекарство в г. Киеве производства Кусум (Оксапин 300 мг, Ланистор 100 мг, Логуфен 500 мг, Зоресан 100 мг), обращайтесь к представителю компании – 067-224-60-66.

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Кроме того, предприниматели Киева объединились и помогают едой на медикаментах. 097 309 11 11 – еда, 097 821 11 00 – лекарство.

Карта травмпунктов столицы – https://bit.ly/3tsNBsm