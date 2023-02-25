Военный эксперт Том Купер про русско-украинскую войну Видео

Военный эксперт Том Купер в интервью 23 февраля 2023 рассказал об успехе Украины, что происходит на линии фронта, о большом российском наступлении 2023, объяснил значение авиации для этой войны и перспективах победы ВСУ. Том Купер - австрийский военный аналитик, эксперт по военной авиации, историк, автор книг про мировые войны. Людмила Немиря: Спустя год военного вторжения российской армии Украина все же выжила. Несмотря на все прогнозы западных экспертов, как вы думаете, почему так произошло? Том Купер: Из-за украинского народа. Вот и все. Украинцы, с которыми я разговаривал лично - очень решительные. Как бы абсурдно это не звучало, но украинцы видели еще хуже. Они прошли через трагедии в семье, экономические кризисы, политическую турбулентность, Майдан. Все было против них, но они выжили. Без этой воли людей защита такой огромной страны была бы абсолютно невозможна. Если были какие-то просчеты, а их было немало, они всегда были наверху или между людьми которые принимали решение или между теми людьми, которые влияли на принятие решений. Но простые украинцы, обычные люди - готовы воевать за свою свободу. Вот собственно, поэтому Украина до сих пор стоит, не просто стоит - ВСУ уничтожили русскую армию, это не шутка, это серьезно, это очень серьезный успех. Вот и все. Это люди, ваши люди благодаря им, вы выстояли и я уверен, вы знаете, это всем известно, что ваши воины готовы сражаться с русскими танками голыми руками, даже без всякой амуниции. Вот именно это и спасает Украину. Смотреть видео с интервью военного эксперта Тома Купера Youtube: 4:20 Спустя год большой войны Украина все же выжила. Несмотря на все прогнозы западных аналитиков, как вы думаете, почему так произошло? 6:55 Много что изменилось за этот год, в украинской армии, в российской армии. Какие изменения самые важные, и какие из них определят дальнейший ход войны? 11:05 Перед вторжением 2022 года весь мир видел русскую армию, все думали что это вторая армия мира, с ней невозможно сражаться, у нее невозможно выиграть. Что произошло с российской армией? 14:25 Вы изучали много войн, в частности, войны на Ближнем Востоке. В чем их схожести и различия с войной в Украине? 19:00 Как вы думаете насколько эффективно Россия использует свою авиацию? 24:15 Насколько сильно Украина нуждается в самолетах для своего будущего контрнаступления, насколько это критично? 33:45 Еще один аспект, это средства огневого поражения. Скажите кто, по вашему мнению, здесь в лучшей ситуации? 36:10 Большое наступление России, сейчас все об этом говорят, некоторые верят в него, некоторые нет. Как вы думаете, на что способна Россия и готова ли она на большое наступление? 40:15 Считаете ли вы, что это будет долгая война сколько она может еще продлиться? Какие сценарии вы видите здесь? 45:08 Считаете ли вы, что эта война сможет дестабилизировать весь регион? Думаете ли вы, что путин замыслил что-то еще, что это может вылиться куда-то еще?